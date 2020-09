Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen klettert auf 153

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Mittwoch 153 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden.Damit stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen nach 113 am Vortag um 40 an.Von den Neuinfektionen werden 145 Fälle auf lokale Übertragungen zurückgeführt. Die meisten Fälle wurden in der Hauptstadtregion erfasst, davon 62 in Seoul und 52 in der Provinz Gyeonggi. Incheon meldete sieben Fälle.Die Seuchenkontrollbehörden äußerten Besorgnis, weil noch 2.800 Corona-Infizierte medizinisch versorgt würden. Zudem rücke das Erntedankfest Chuseok näher, zu dem viele Menschen unterwegs sein würden.Die Regierung teilte den Plan mit, das Pflegepersonal in 15 öffentlichen medizinischen Einrichtungen um 557 Kräfte aufzustocken.