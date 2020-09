Außenministerin bittet Vietnam um Lockerung der Einreisebeschränkungen

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha hat Vietnam um eine Lockerung der Einreisebeschränkungen gebeten.Zum Auftakt ihres zweitägigen Besuchs in Hanoi stattete sie Premierminister Nguyen Xuan Phuc am Donnerstag einen Höflichkeitsbesuch ab. In dem mehrstündigen Gespräch regte sie an, ein spezielles Programm aufzulegen, dass besonders wichtigen Geschäftsleuten die Einreise ermöglicht.Viele südkoreanische Mittelständler hätten Probleme, weil sie wegen der langen Quarantäne-Zeit niemanden nach Vietnam schicken könnten, sagte die Ministerin.Sie hoffe daher auf Phucs Unterstützung, damit so bald wie möglich Gespräche über ein Einreiseprogramm aufgenommen werden können.Der Premier antwortete, dass Maßnahmen überprüft würden, damit Geschäftsleute unter "vorteilhafteren" Bedingungen einreisen könnten.Beide Seiten sprachen außerdem über die bilateralen Handelsbeziehungen und Beschwerden südkoreanischer Hersteller von Medizinausrüstung, die sich aufgrund eines neuen Ausschreibungsverfahrens Schwierigkeiten gegenübersehen.Kang wird heute ihren Amtskollegen Pham Binh Minh treffen. Auch bei diesem Treffen soll über eine vereinfachte Einreise für Geschäftsreisende gesprochen werden.