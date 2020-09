Internationales Nordkorea verfügt laut US-General über kleine Anzahl von Kernwaffen

Nach Einschätzung eines US-Generals verfügt Nordkorea über eine kleine Anzahl von Kernwaffen.



Wie General John Hyten vom Vereinigten Generalstab am Donnerstag bei einer virtuellen Diskussionsveranstaltung sagte, sei die genaue Anzahl geheim und in vieler Hinsicht schwierig zu erfassen.



Doch eine kleine Anzahl bedeute insofern eine gesicherte Einschätzung zu Nordkoreas Nuklearkapazitäten, als diese eine Bedrohung für Nordkoreas Nachbarn oder die USA darstellten, sagte er bei der Veranstaltung des Zentrums für Studien zu Massenvernichtungswaffen, das der Nationalen Verteidigungsuniversität angegliedert ist.



Nähere Angaben dazu, was unter einer kleinen Anzahl zu verstehen sei, machte er nicht. Die US-Regierung äußerte bislang keine offizielle Schätzung. Allgemein wird aber von mindestens 70 atomaren Sprengköpfen ausgegangen.



Hyten betonte außerdem, dass die Verteidigung der USA nicht erst bei der Raketenabwehr beginne, sondern bereits bei der strategischen Abschreckung.