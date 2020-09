Erstmals Koreaner in UN-Menschenrechtsausschuss gewählt

Ein südkoreanischer Experte ist zum Mitglied des UN-Menschenrechtsausschusses gewählt worden.Soh Chang-rok, Professor an der Graduiertenschule für Internationale Studien der Korea Universität, wurde am Donnerstag (Ortszeit) für eine vierjährige Amtszeit in den Ausschuss gewählt.Soh sei der erste Südkoreaner, der in das Komitee gewählt worden sei, seit Südkorea 1990 dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte beigetreten sei, teilte die südkoreanische Vertretung bei den Vereinten Nationen mit.Der UN-Menschenrechtsausschuss, auch bekannt als Ausschuss für bürgerliche und politische Rechte, setzt sich aus 18 Experten für Menschenrechte zusammen. Das Gremium überwacht die Umsetzung des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte in den Mitgliedsländern.