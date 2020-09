Medien: Südkorea schlägt Russland Wiederaufnahme von Flügen Ende September vor

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Russland vorgeschlagen, die wegen der Covid-19-Pandemie ausgesetzten Linienflüge zwischen beiden Ländern wieder aufzunehmen.Das berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf einen Beamten des südkoreanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr.Der Beamte sagte, dass Russland im Juli den Vorschlag übermittelt habe, den Flugverkehr auf der Strecke Moskau-Incheon wieder aufzunehmen. Jüngst habe Südkorea dem russischen Verkehrsministerium vorgeschlagen, Ende September wieder Flüge anzubieten.Es wird erwartet, dass dann zunächst die russische Fluggesellschaft Aeroflot einmal in der Woche zwischen den beiden Ländern verkehren würde.Die russische Regierung hatte zur Eindämmung von Covid-19 Mitte März ein Einreiseverbot für ausländische Staatsbürger verhängt. Seit Ende März verbot sie auch internationale Linienflüge.Seit dem 1. August erlaubt Russland wieder internationale Flüge nach Großbritannien, in die Türkei und nach Tansania. Im September wurde auch der Flugverkehr mit den Vereinigten Arabischen Emirate, den Malediven und Ägypten wieder aufgenommen.