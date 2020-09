Präsident Moon betont Bedeutung der Einrichtung smarter grüner Industriekomplexe

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass sogenannte smarte grüne Industriekomplexe die Hauptrolle in der koreanischen Wirtschaft in der Post-Corona-Ära spielen würden.Die entsprechende Äußerung machte Moon während seines Besuchs im Nationalen Industriekomplex in Changwon in der Provinz Süd-Gyeongsang am Donnerstag.Der Staatschef saß einer Berichterstattung über smarte grüne Industriekomplexe vor, die die Regierung als eine wichtige Aufgabe der koreanischen Version des New Deal einrichten will. Er besuchte auch dort ansässige Unternehmen.Bei dem Projekt geht es darum, Industrieparks durch die "Smartifizierung" und Verbindung mit grüner Industrie zu zukunftsorientierten innovativen Industriekomplexen zu entwickeln. Geplant ist, sieben Industriekomplexe einschließlich des in Changwon auf diese Weise umzugestalten.Moon sagte, die Welt bereite sich zügig auf die Post-Corona-Ära vor, indem sie sich auf die Themen digital und grün konzentriere. Smarte grüne Industriekomplexe würden die Innovationsstrategie der verarbeitenden Industrie und der Kompass der südkoreanischen Wirtschaft sein.Die Regierung hatte bekannt gegeben, bis 2025 3,2 Billionen Won (2,7 Milliarden Dollar) aus der Staatskasse in das Projekt smarter grüner Industriekomplexe zu stecken. Damit würden die Digitalisierung der Infrastruktur der Industrieparks, eine kohlenstoffarme und hocheffiziente Energieinnovation sowie Umweltfreundlichkeit vorangetrieben.Dadurch würden eine Verbesserung der Energieeffizienz um 15,7 Prozent und die Schaffung von 33.000 Arbeitsplätzen bis 2025 erwartet, so das Präsidialamt.