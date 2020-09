Renault-Samsung Motors will Produktion für bis zu 24 Tage einstellen

Photo : KBS News

Renault Samsung Motors will die Automobilproduktion in seiner Fabrik in Busan ab 25. September im Vorfeld des Erntedankfests Chuseok vorübergehend einstellen.Die Produktionsanlage wird wenigstens für elf Tage und maximal für 24 Tage stillgelegt.Da die Belegschaft nach den Feiertagen zu Chuseok gewöhnlich einen weiteren Tag freihabe, würde außer dem Wochenende zusätzlich für drei Tage im September und für acht Tage im Oktober die Produktion gestoppt, erläuterte ein Mitarbeiter des Automobilherstellers. Es stehe jedoch noch nicht fest, ob die Fließbänder im Oktober acht Tage lang stillstehen würden.Begründet wurde die Produktionspause mit einem großen Bestand an im Juli und August produzierten Autos und notwendigen Bauarbeiten.Renault Samsung verkaufte im August insgesamt 7.570 Fahrzeuge, davon 6.104 im einheimischen Markt und 1.466 im Ausland. Das entspricht einem Rückgang von 41,7 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Der Binnenabsatz schrumpfte um 21,5 Prozent, die Ausfuhren gingen um 71,9 Prozent zurück.