Lediglich 16 Prozent der Bürger wollen zu Chuseok Heimat besuchen

Photo : YONHAP News

Inmitten der Covid-19-Ausbreitung planen über acht von zehn Bürgern weder einen Heimatbesuch noch eine Reise zum diesjährigen Erntedankfest Chuseok.Das ergab eine Umfrage, für die Gallup Korea von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.000 über 18-Jährige befragte.Laut dem am Freitag veröffentlichten Ergebnis antworteten 81 Prozent der Befragten, sie hätten nicht vor, während der anstehenden Feiertage zu Chuseok wenigstens für eine Übernachtung zu verreisen.Nur 16 Prozent wollen zu Chuseok ihre Heimatorte wenigstens für eine Übernachtung besuchen. Lediglich ein Prozent planen eine Reise, die länger als einen Tag dauert.Der Anteil der Befragten, die zu Chuseok wenigstens für eine Übernachtung in die Heimat fahren würden, habe seit 1989 stets 30 Prozent übertroffen, bevor sich die Zahl dieses Jahr mehr als halbiert habe, teilte Gallup mit. Das lasse den starken Einfluss von Covid-19 und das Bürgerbewusstsein erkennen, sich an der Kampagne zur sozialen Distanzierung beteiligen zu wollen.