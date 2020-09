Gesundheitsminister betont Notwendigkeit frühzeitiger Entwicklung und fairer Verteilung von Corona-Impfstoffen

Photo : YONHAP News

Gesundheitsminister Park Neung-hoo hat beim G20-Gesundheits- und Finanzministertreffen die Bedeutung einer frühzeitigen Entwicklung und fairen Verteilung von Covid-19-Impfstoffen betont.Das südkoreanische Gesundheitsministerium gab am Freitag bekannt, dass Park und weitere G20-Minister beim virtuellen Ministertreffen am Donnerstag über Maßnahmen zur Reaktion auf Covid-19 und zur Kooperation diskutiert hätten.Die Minister der G20-Länder sprachen über Unterschiede beim Vorgehen gegen die Covid-19-Pandemie in den einzelnen Ländern und tauschten sich darüber aus, in welche Richtung die internationale Gemeinschaft gehen sollte.Die Minister teilten die Ansicht, dass neben COVAX Facility, einer internationalen Initiative für einen fairen Zugang zu Covid-19-Impfstoffen, auch die Initiative ACT-A für die Beschleunigung der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen sowie die Sicherstellung einer gerechten Verteilung wichtig sei.Park machte dabei auf große gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen der Covid-19-Pandemie aufmerksam. Er betonte, dass durch stärkere Investitionen ins Gesundheits- und Medizinsystem der Zugang zum Gesundheitswesen garantiert werden sollte.Er teilte auch Südkoreas Pläne mit, durch ein Kooperationsprojekt für die Unterstützung der Reaktion auf Infektionskrankheiten und des Aufbaus einer allgemeinen Gesundheitsabsicherung in den Ländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN zur Verstärkung des internationalen Reaktionssystems beizutragen.