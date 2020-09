Südkorea meldet 126 neue Covid-19-Fälle

Photo : KBS News

Trotz der seit über einem Monat geltenden Regeln zur sozialen Distanzierung der Stufe 2 in der Hauptstadtregion sinkt die Zahl der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Südkorea nicht unter 100.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA am Freitag wurden mit Stand 0 Uhr 126 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt. Bisher seien insgesamt 22.783 Coronavirus-Infizierte in Südkorea erfasst worden.Von den neuen Fällen wurden 17 Infektionen aus dem Ausland eingeschleppt. Die Gesamtzahl der eingeschleppten Fälle liegt damit bei 3.063.109 neue Fälle werden auf lokale Übertragungen zurückgeführt. Damit sind die Zahlen der lokalen Neuinfektionen den dritten Tag in Folge dreistellig.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit einem schweren Verlauf sank um zehn auf 150.Allein am Donnerstag verstarben fünf weitere Covid-19-Patienten. Die Zahl der Todesfälle unter den Corona-Infizierten beträgt nun 377, die Letalität liegt bei 1,65 Prozent.