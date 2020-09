Wirtschaft Börse in Seoul kann wieder zulegen

Südkoreas Hauptbörse Kospi hat nach zwei Tagen in Folge mit Verlusten am Freitag wieder steigen können.



Nachdem es zuletzt Gewinnmitnahmen gegeben hatte, verbesserte sich der Kospi heute um 0,26 Prozent auf 2.412,4 Zähler.



Die Anleger hatten zunächst mit gemischten Gefühlen auf die Entwicklung der Technologieaktien geschaut, nachdem der technologielastige Nasdaq-Index in den USA 1,27 Prozent verloren hatte.



Kräftige Zukäufe durch ausländische Anleger von Aktien der Chemie- und Technologieunternehmen sowie aus dem herstellenden Gewerbe hätten dem Kospi aber schließlich Auftrieb gegeben, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.