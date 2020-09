Schulen in der Hauptstadtregion starten wieder Präsenzunterricht

Photo : YONHAP News

Die Schulen in der Hauptstadtregion starten heute wieder mit Präsenzunterricht.Das teilte das Bildungsministerium mit. Die Entscheidung gilt zunächst bis zum 11. Oktober.Erneut kommen die Schülerinnen und Schüler gemäß den Vorgaben der Stufe zwei der Corona-Schutzregeln aber nur wochen- oder tageweise in die Schule und lernen an den übrigen Tagen von zuhause aus.In insgesamt über 7.000 Schulen in Seoul und Umgebung kehren damit die Schüler wieder in den Unterricht zurück. Auch in den Kindergärten findet wieder ein Unterricht statt. In Seoul und der benachbarten Gyeonggi-Provinz befinden sich etwa 40 Prozent aller Schulen im Land.In der Hauptstadtregion war am 26. August vollständig auf Online-Unterricht umgestellt worden, nachdem es zu einem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionszahlen gekommen war. Einzig die ältesten Jahrgänge der Oberschulen durften für die Vorbereitung auf die Prüfung zur Erlangung der Hochschulreife im Dezember in die Schule kommen. Auch sie lernen ab heute im Wechsel online und in der Schule.Wegen des Anstiegs der Infektionszahlen galt Stufe 2,5 der Corona-Schutzregeln. Da diese letzte Woche auf Stufe zwei zurückgenommen worden waren, war ein Präsenzunterricht in den Schulen grundsätzlich wieder möglich geworden.