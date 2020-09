Son Heung-min trifft gegen Southhampton vierfach

Photo : YONHAP News

Fußball-Nationalspieler Son Heung-min hat im Spiel seines Vereins Tottenham Hotspur gegen Southhampton vierfach getroffen.Es war außerdem sein erster Hattrick in der Premier League.Tottenham gewann am Sonntag auswärts im St Mary's Stadium in Southhampton mit 5:2.Kurz vor der Halbzeitpause gelang Son sein erster Saison-Treffer. Nach der Pause legte er drei weitere Treffer nach und feierte seinen ersten Hattrick in der englischen Liga. Vier Treffer in einem Spiel waren ihm in der Premier League bis dato ebenfalls noch nicht gelungen.