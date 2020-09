Stufe zwei der sozialen Distanzierung gilt für eine weitere Woche

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird die Stufe zwei der sozialen Distanzierung eine weitere Woche lang gelten.Das teilte die Katastrophenschutzzentrale am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit.Stufe zwei gelte damit landesweit bis kommenden Sonntag, nachdem diese zunächst bis zum gestrigen Sonntag Gültigkeit hatte.Begründet wurde das Festhalten an strengen Corona-Schutzmaßnahmen im ganzen Land damit, dass trotz des Rückgangs der Infektionszahlen auf Werte zwischen 20 und 40 außerhalb der Hauptstadtregion ein erneuter Anstieg möglich sei.Auch komme es vielerorts sporadisch zu Clustern und die Quote der Fälle, in denen sich die Ansteckungsrouten nicht zurückverfolgen lassen, sei hoch.Gemäß Stufe zwei der Schutzmaßnahmen sind Treffen von mehr als 50 Personen im Innenraum und von mehr als 100 Personen im Freien verboten. Einrichtungen von elf Arten, in denen das hohe Risiko einer Ansteckung besteht, müssen schließen. Davon betroffen sind zum Beispiel Nachtklubs, Karaoke-Bars, Buffetrestaurants und Sport- und Fitnesshallen.