Corona-Infektionsfälle an Universität in Busan nach Wiederaufnahme von Präsenzunterricht

Photo : YONHAP News

An einer Universität in Busan sind nach der teilweisen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts mehrere Corona-Infektionsfälle gemeldet worden.Auf dem Bumin Campus der Dong-A Universität wurden nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts am 14. September am Samstag zwei Studenten positiv auf Covid-19 getestet.Am Sonntag wurde bei sieben weiteren Studenten Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Zwei von ihnen leben im selben Wohnheim wie einer der beiden ersten Infizierten. Vier weitere Studenten sind Mitglied desselben Klubs.Die Gesundheitsbehörden erweiterten angesichts eventueller weiterer Infektionsfälle den Kreis der Kontaktpersonen und führen vertiefte epidemiologische Untersuchungen durch.