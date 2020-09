Nordkoreanischer Flüchtling nach versuchtem Grenzübertritt verhaftet

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat einen nordkoreanischen Flüchtling in Haft genommen, der einen Grenzübertritt für die Rückkehr nach Nordkorea versucht hatte.Das teilte die Polizeibehörde der Stadt Seoul am Sonntag mit. Es verstößt gegen das nationale Sicherheitsgesetz, ohne staatliche Genehmigung nach Nordkorea zu reisen.Gegen den Mann in seinen Dreißigern sei wegen der Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen worden, sagte ein Polizeibeamter. Es werde untersucht, aus welchem Motiv und wie er nach Nordkorea gehen wollte.Er wurde ertappt, als er am 17. September in eine Militäranlage in Cheorwon an der innerkoreanischen Grenze einbrach und nach Nordkorea zurückzukehren versuchte. Er hatte vier Mobiltelefone und eine Schneidemaschine bei sich.Der Mann war Soldat in Nordkorea und flüchtete vor zwei Jahren nach Südkorea. Er lebt in Seoul.