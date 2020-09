Südkorea begeht ersten Jugendtag

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Samstag den nationalen Jugendtag zum ersten Mal begangen.Der Jugendtag, der 19. September, wurde gemäß dem im August inkraft gesetzten Jugendgrundgesetz eingeführt.Eine Zeremonie für den ersten Jugendtag fand am Präsidentensitz in Seoul statt. Präsident Moon Jae-in legte in seiner Rede den Schwerpunkt auf die Gerechtigkeit. Das Wort erwähnte er 37 Mal.Die Gerechtigkeit sei der Geist der Kerzenlicht-Revolution und ein unbeirrbares Ziel der Regierung. Es bestünden jedoch Unzulänglichkeiten, sagte er.An der Feier nahm auch die K-Pop-Gruppe BTS teil, die jüngst mit dem Lied „Dynamite“ die Billboard Hot 100-Charts die zweite Woche in Folge angeführt hatte.Die Bandmitglieder sprachen über Träume und Sorgen, die sie als junge Menschen gehabt hatten. Sie hätten seit einem übermäßigen Erfolg vor zwei Jahren auch eine Odyssee erlebt, seien jedoch mit dem Vertrauen zu sich selbst und zueinander durchgekommen, sagten sie und ermutigten ihre Altersgenossen.