Dostojewski-Museum führt Audioführung in koreanischer Sprache ein

Photo : KBS News

Das Dostojewski-Museum in Sankt Petersburg hat eine Audioführung in koreanischer Sprache eingeführt.Das südkoreanische Generalkonsulat in der russischen Stadt teilte mit, dass das Museum seit 18. September einen Audioguide in koreanischer Sprache anbiete.Die Einführung der Audioführung sei als Bestandteil der Projekte zum 30. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Russland und mit Unterstützung des südkoreanischen Außenministeriums und des Generalkonsulats zustande gekommen.