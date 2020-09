Ausfuhren vom 1. bis 20. September um 3,6 Prozent gewachsen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren haben vom 1. bis 20. September um fast vier Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum zugelegt.Nach Angaben des Zollamts wuchs das Exportvolumen in diesem Zeitraum um 3,6 Prozent oder 1,02 Milliarden Dollar im Vorjahresvergleich auf 29,6 Milliarden Dollar.Das Ergebnis wird auf die Zunahme der Anzahl der Arbeitstage von 13,5 auf 15,5 Tage zurückgeführt. Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen an den Arbeitstagen schrumpfte um 9,8 Prozent auf 1,91 Milliarden Dollar.Bei Halbleitern, PKW und Präzisionsmaschinen wurde ein Exportzuwachs verzeichnet. Dagegen ging der Export von drahtlosen Kommunikationsgeräten, Ölprodukten und Schiffen zurück.Im Handel mit China, den USA, Vietnam und der Europäischen Union konnte sich Südkorea einer Exporterholung erfreuen. Dagegen schrumpften die Ausfuhren nach Japan und in den Nahen Osten.Die Einfuhren im selben Zeitraum sackten um 6,8 Prozent oder 1,83 Milliarden Dollar auf 25,1 Milliarden Dollar ab.Im bisherigen Jahresverlauf schrumpfte das Exportvolumen um 9,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 352,5 Milliarden Dollar. Das Importvolumen ging um zehn Prozent auf 329 Milliarden Dollar zurück.