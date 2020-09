Zahl der Corona-Neuinfektionen zweiten Tag in Folge zweistellig

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge unter 100 gelegen.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA am Montag wurden mit Stand 0 Uhr 70 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land liegt nun bei 23.045.Es gab 55 lokale Infektionen, während 15 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.21 lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt. Die Provinz Gyeonggi meldete 18 Fälle, Busan acht.Die Zahl der aus der Quarantäne entlassenen Covid-19-Patienten kletterte um 90 auf 20.248. Derzeit werden 2.412 Infizierte isoliert behandelt.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit einem schweren Verlauf beträgt 141. Die Zahl der verstorbenen Corona-Infizierten stieg um zwei auf 385 an.Die Behörden verwiesen bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale am Montag darauf, dass allein seit Mitte August zehn Infektionscluster im Zusammenhang mit Haus-zu-Haus-Verkäufen bestätigt worden seien. Sie rieten unter anderem älteren Menschen davon ab, Betriebe für Haus-zu-Haus-Verkäufe zu besuchen.Die Feiertage zum Erntedankfest Chuseok würden ein wichtiger Wendepunkt dafür sein, ob Covid-19 im Herbst grassieren würde, sagten sie und riefen zur Einhaltung der Schutzregeln und sozialen Distanzierung auf.