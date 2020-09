Vereinigungsminister betont Bedeutung trilateraler Kooperation zwischen Koreas und Russland

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat die Bedeutung der trilateralen Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea sowie Russland betont.Die trilaterale Kooperation zwischen Koreas und Russland sei eine wichtige Aufgabe, die zum Frieden und Wohlstand in Nordostsibirien und dem eurasischen Kontinent beitragen könne, sagte Lee beim Treffen mit dem russischen Botschafter Andrey Kulik am Montag in Seoul.Verschiedene Projekte wie Eisenbahn, Gas und Sondertourismuszone stünden in unmittelbarer Verbindung auch mit der innerkoreanischen Zusammenarbeit. Er hoffe, dass Südkorea und Russland im Kooperationsprozess für Frieden und Wohlstand in Nordostasien und darüber hinaus auf dem eurasischen Kontinent noch aktiver zusammenarbeiten könnten, sagte Lee.Für die Umsetzung der gemeinsamen Erklärungen Süd- und Nordkoreas wolle er zuerst eine kleine Annäherung im humanitären Bereich und auf Feldern des Austausches und der Kooperation, die für beide Koreas sofort machbar sei, voranbringen. Im Zuge dessen sei die Kooperation der internationalen Gemeinschaft, unter anderem Russlands, unbedingt nötig, hieß es weiter.Kulik antwortete, Russland halte eigene Gespräche zwischen Süd- und Nordkorea für sehr wichtig. Er glaube, dass der innerkoreanische Austausch für die Lösung der umfassenden Frage der koreanischen Halbinsel eine sehr wichtige Rolle spielen könne.