Japans Premier bezeichnet Südkorea als wichtigen Nachbarn

Photo : YONHAP News

Der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga hat Präsident Moon Jae-in für dessen Glückwunschbotschaft gedankt und Südkorea als wichtigen Nachbarn bezeichnet.Suga habe auf Moons Glückwunschschreiben geantwortet und in der am Samstag übermittelten Antwort betont, dass beide Länder schwierige bilaterale Probleme überwinden und zukunftsorientierte Beziehungen schaffen werden, sagte Moons Sprecher Kang Min-seok am Montag auf einer Pressekonferenz.Moon hatte sein Schreiben am Mittwoch geschickt, nachdem Suga zum neuen Ministerpräsidenten ernannt worden war. Er hatte darin gemeinsame Anstrengungen für Fortschritte im bilateralen Verhältnis vorgeschlagen.Suga war lange Jahre Chefkabinettssekretär unter Shinzo Abe, der aus gesundheitlichen Gründen als Regierungschef zurücktrat. Allgemein wird erwartet, dass Suga im Wesentlichen den Kurs seines Vorgängers fortsetzen wird.