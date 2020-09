Neue Iran-Sanktionen nähren Bedenken über Verhältnis zwischen Teheran und Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Die USA haben sich über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Iran bei der Waffenentwicklung besorgt geäußert.Die USA würden alles in ihrer Macht stehende tun, um dies zu verhindern, sagte der US-Sondergesandte für Iran, Elliot Abrams, am Montag.Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump verfügt, dass die Iran-Sanktionen wieder in Kraft gesetzt werden.Die USA hielten an ihrer Politik fest, dass der bösartige Einfluss Irans im Mittleren Osten, darunter Transfers destabilisierender konventioneller Waffen und der Kauf von Waffen und zugehörigem Material durch Iran, unterbunden werden müsse, heißt es in der Verfügung.US-Außenminister Mike Pompeo warnte im Anschluss, dass sich sämtliche Länder an die Sanktionen halten müssten oder es hätte ein ernstes Nachspiel für sie.Washington hatte in der Vergangenheit immer wieder den Verdacht geäußert, dass Iran und Nordkorea bei Entwicklung von Kernwaffen und anderen Waffen zusammenarbeiten.Der Sondergesandte erneuerte diese Bedenken, nachdem die USA einseitig die Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen gegen Teheran verkündet hatten.Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zuvor, dass Nordkorea und Iran ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Langstreckenraketen wiederaufgenommen hätten. Beide Staaten würden auch kritische Komponenten untereinander austauschen, wurde ein namentlich nicht genannter US-Beamter zitiert.