KDCA: Reinfektion mit Covid-19 möglich

Photo : KBS News

Der Seuchenkontrollbehörde KDCA zufolge ist eine erneute Infektion möglich, auch wenn man nach der Erkrankung an Covid-19 geheilt wurde.Grund sei, dass der Covid-19-Erreger mutieren könne und dass die Immunität offenbar nicht lebenslang anhalte.Die entsprechende Äußerung machte die KDCA-Chefin Jeong Eun-kyeong am Montag vor der Presse. Sie verwies dabei auf den Fall einer Frau in ihren Zwanzigern, die nach der Bestätigung der Ansteckung mit dem Coronavirus im März Anfang April erneut daran erkrankt war.Jeong sagte, man könne kaum mit Sicherheit sagen, dass es sich dabei um einen Fall einer Reinfektion handele. Dies werde aber ergebnisoffen überprüft.Die Frau habe nur sechs bis sieben Tage nach der Entlassung aus der Quarantäne wieder Symptome gehabt und sei zur Quarantäne in ein Krankenhaus gebracht worden. Es sei daher denkbar, dass nicht ausreichend Antikörper gebildet worden seien, hieß es.Der Fall deute jedoch an, dass das Covid-19-Virus ein ähnliches Muster wie die Influenza zeigen könne und dass eine Reinfektion möglich sei, sollte man einem Virus eines neuen Typs ausgesetzt sein, hieß es weiter.