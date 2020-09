Südkorea meldet 61 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea hat den dritten Tag in Folge unter 100 gelegen.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA am Dienstag wurden mit Stand 0 Uhr 61 Neuinfektionen innerhalb eines Tages bestätigt. Bisher seien insgesamt 23.106 Infizierte im Land erfasst worden.Nachdem die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen Ende August auf 441 gestiegen war, sank sie stetig und fiel am Sonntag zum ersten Mal seit über einem Monat unter 100.Von den neuen Fällen waren 51 lokale Infektionen, während zehn Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden.Die Zahl der Todesfälle unter den Covid-19-Patienten stieg um drei auf 388 an. Die Letalität in Südkorea beträgt 1,68 Prozent.Die Zahl der Infizierten in kritischem Zustand oder mit einem schweren Verlauf kletterte um drei auf 144.