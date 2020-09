„Dynamite“ von BTS zweite Woche in Folge an zweiter Stelle der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

„Dynamite“ von BTS liegt die zweite Woche in Folge auf Platz zwei der Singlecharts Billboard Hot 100.Das kündigte „Billboard“ am Montag (Ortszeit) an.Die im August veröffentlichte Single war in der ersten Veröffentlichungswoche auf Platz eins der Hot 100 eingestiegen. Das gelang BTS als ersten südkoreanischen Interpreten. Das komplett auf Englisch gesungene Lied blieb auch in der darauffolgenden Woche an der Spitze.„Dynamite“ rangierte auch in der letzte Woche neu eingeführten Hitliste Billboard Global 200 die zweite Woche in Folge auf Platz zwei. Die Hitliste umfasst die beliebtesten Lieder auf der Welt, einschließlich der USA.In den Charts Billboard Global ausschließlich der USA landete das Lied erstmals auf dem Spitzenplatz.