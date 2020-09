Wirtschaft Börse in Seoul verliert mehr als zwei Prozent

Südkoreas Börse hat am Dienstag mehr als zwei Prozent verloren.



Der Leitindex Kospi beendete den Handel 2,38 Prozent niedriger bei einem Stand von 2.332,59 Zählern.



Vor allem ausländische und institutionelle Anleger trennten sich heute von Aktien. Grund ist laut Analysten Pessimismus, da in den USA die Gespräche über konjunkturelle Stützungsmaßnahmen nicht vorankommen und die Sorge eines Lockdown in Europa bestehe.



Diese Sorgen hätten das Problem der technischen Bewertung offenbar verschärft, sagte Choi Yoo-joon von Shinhan Financial Investment der Nachrichtenagentur Yonhap.