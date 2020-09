Macron fordert Nordkorea zu vollständiger, überprüfbarer und unwiderruflicher Denuklearisierung auf

Photo : YONHAP News

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Nordkorea aufgefordert, sich auf einen Prozess der vollständigen, überprüfbaren und unwiderruflichen Denuklearisierung einzulassen.Das sei der einzig mögliche Weg zu einer politischen Lösung und einem dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel, sagte Macron in seiner Video-Rede bei der 75. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen am Dienstag (Ortszeit) in New York.Man habe die Bemühungen der USA unterstützt, Verhandlungen mit Nordkorea aufzunehmen. Obwohl noch keine konkreten Ergebnisse vorlägen, warte man noch immer auf eine Zusage Nordkoreas für konkrete Handlungen, hieß es.Zu dieser Äußerung kam es, während Macron sagte, dass das erste Ziel Frankreichs der Kampf gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und gegen Terrorismus sei.Macron warnte hinsichtlich der eigenen Sanktionen der USA gegen den Iran, dass diese die Geschlossenheit des Sicherheitsrats untergraben und die Spannungen in der Region verschärfen würden.