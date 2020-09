Wirtschaft Unternehmerverband bittet Vietnam um Normalisierung der Einreise koreanischer Geschäftsleute

Der südkoreanische Unternehmerverband FKI hat die vietnamesische Regierung gebeten, die wegen Covid-19 eingeschränkte Einreise koreanischer Geschäftsleute nach Vietnam zu normalisieren.



Die entsprechende Äußerung machte der FKI-Vizevorsitzende Kwon Tae-shin bei einer Frühstücksrunde von Unternehmern am Mittwoch in Seoul. Dazu wurde der vietnamesische Botschafter in Südkorea, Nguyen Vu Tung, eingeladen.



Vietnam habe im April eine spezielle Einreise koreanischer Ingenieure und Geschäftsleute erlaubt. Daraufhin erhole sich der Export nach Vietnam nun auf das Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, sagte Kwon.



Sollte die Corona-Pandemie zu einem frühen Zeitpunkt zu Ende gehen, könnte das Handelsvolumen zwischen Südkorea und Vietnam innerhalb von drei bis vier Jahren 100 Milliarden Dollar erreichen. Hierfür seien die Wiederaufnahme von Flügen zwischen beiden Ländern, die Erweiterung der speziellen Einreise auf weitere Regionen und die Verkürzung der Quarantänezeit erforderlich, hieß es weiter.



Der Botschafter sagte eine aktive Unterstützung der Botschaft für eine zügige Wiederaufnahme der Flugverbindung und die Vereinfachung der Ein- und Ausreise von nötigem Personal zu. Er erwarte, dass Südkorea und Vietnam in den Bereichen Investitionen und Handel für neuen Schwung für die wirtschaftliche Kooperation sorgen würden.



Er hatte am 7. September den FKI-Vorsitzenden Huh Chang-soo getroffen und über Wege zum Ausbau der Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern diskutiert.