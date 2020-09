Außenministerium will Notrufnummer für konsularische Hilfe im Ausland einführen

Photo : YONHAP News

Das Außenministerium will die Telefonnummer des konsularischen Callcenters für Notfallhilfen im Ausland zu einer dreistelligen Nummer vereinfachen.In Material für einen Abgeordneten teilte das Ressort mit, dass es seit Februar dieses Jahres daran arbeite, die Notrufnummer „104“ für die Meldung von Sicherheitsnotfällen im Ausland einzuführen.Wer im Ausland Hilfe braucht, kann das konsularische Callcenter des Außenministeriums anrufen. Dessen Telefonnummer, 02 (Vorwahl von Seoul)-3210-0404, ist jedoch vielen Bürgern unbekannt.Das Außenministerium will ermöglichen, dass das Callcenter unter der Nummer 104 in jedem Land der Welt erreichbar ist. Derzeit werden in 17 Ländern Testanrufe durchgeführt. Das Ressort will Ende dieses Jahres die Nummer vom Wissenschaftsministerium offiziell verliehen bekommen, um deren Verwendung zu etablieren.Das Ressort will auch ab Jahresende ein System aufbauen, dass man im Notfall über den Messengerdienst Kakaotalk das konsularische Callcenter erreichen kann.