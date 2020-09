Nationales 141 junge Koreaner reisen für berufliche Ausbildung nach Vietnam

Ein koreanisches Ausbildungsprogramm für die Beschäftigung in Vietnam ist sieben Monate nach der Einstellung infolge der Corona-Pandemie wieder aufgenommen worden.



Der dem Arbeitsministerium unterstehende Dienst für Personalentwicklung teilte mit, dass 141 Teilnehmer von „K-Move School“, einem Ausbildungsprogramm für die Beschäftigung in Übersee, nach Vietnam reisen würden. Sie würden im Zeitraum vom heutigen Mittwoch bis 21. Oktober in drei Gruppen eingeteilt dorthin reisen, für sie werde eine spezielle Einreise erlaubt.



Die Institution hatte im Februar angesichts der Ausbreitung von Covid-19 Ausbildungsprogramme im Ausland ausgesetzt.



Die Reise der Teilnehmer der K-Move School nach Vietnam wurde nach Diskussionen zwischen dem Dienst für Personalentwicklung, der südkoreanischen Botschaft in Vietnam und der koreanischen Mittelständlervereinigung in Hanoi ermöglicht. Daraufhin wurden die Auszubildenden in den Kreis der Nutznießer einer speziellen Einreise für Geschäftsleute aufgenommen.



Die Programmteilnehmer werden sich direkt nach der Ankunft in Hanoi in eine zweiwöchige Quarantäne in Hotels begeben, bevor die Ausbildung beginnt. Sie werden dort für fünf bis zehn Monate die vietnamesische Sprache erlernen und eine berufliche Ausbildung durchlaufen.