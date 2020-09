Trump erwähnt erstmals Nordkorea in Rede vor UN-Generalversammlung nicht

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat erstmals Nordkorea in einer Rede vor der UN-Generalversammlung nicht erwähnt.In seiner Videobotschaft zur Eröffnung der Generaldebatte ging Trump am Dienstag auf die Covid-19-Pandemie und Themen wie Umwelt, Wirtschaft und Diplomatie ein, erwähnte Nordkorea aber nicht.Seit seinem Amtsantritt 2017 war er in seinen Reden vor der UN-Generalversammlung stets auch auf Nordkorea zu sprechen gekommen.Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, erwähnte Nordkorea jedoch, als sie Trumps Rede ankündigte. Sie lobte Trumps Engagement gegenüber Nordkorea.Mit furchtlosen Visionen habe er für außergewöhnliche Fortschritte gesorgt, sagte Craft und verwies auf die Rückholung von US-Bürgern aus Nordkorea, den ersten Gipfel mit Nordkorea und die Tatsache, dass Pjöngjang keine neuen Versuche mit Atomwaffen und Langstreckenraketen unternommen habe.