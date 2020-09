Zahl der Corona-Neuinfektionen klettert wieder auf über 100

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist wieder auf über 100 geklettert, nachdem drei Tage lang eine zweistellige Anzahl gemeldet worden war.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA am Mittwoch wurden mit Stand 0 Uhr 110 neue Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages bestätigt.Es habe 99 lokale Infektionen gegeben, während elf Infizierte aus dem Ausland eingereist seien. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Corona-Infizierten im Land betrage 23.216.Die lokalen Infektionen konzentrierten sich auf die Hauptstadtregion. Seoul meldete 40 Fälle, die Provinz Gyeonggi 28. In Incheon wurden fünf Infektionen bekannt.Die Zahl der aus der Quarantäne entlassenen Infizierten stieg um 209 auf 20.650 an. 139 Patienten befinden sich in kritischem Zustand oder sind schwer krank.Die Zahl der Todesfälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden, liegt unverändert bei 388.