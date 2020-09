KDCA-Chefin auf TIME-Liste der 100 einflussreichsten Personen

Photo : YONHAP News

Die Chefin der südkoreanischen Seuchenkontrollbehörde KDCA, Jeong Eun-kyeong, steht auf der TIME-Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt 2020.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass Jeong in der Kategorie Führungspersönlichkeiten auf die Liste gesetzt worden sei. Präsident Moon Jae-in habe auf Anfrage der US-Zeitschrift einen Text zur Vorstellung von Jeong geschrieben.Südkoreas Reaktion auf die Covid-19-Pandemie sei zu einem globalen Beispiel geworden. Dr. Jeong Eun-kyeong habe die Antivirusbemühungen des Landes zum Erfolg geführt, indem sie auf der Grundlage der Prinzipien Offenheit, Transparenz und Demokratie offen mit der Öffentlichkeit interagiere, schrieb Moon.Regisseur Bong Joon-ho, diesjähriger Oscar-Gewinner, wurde in der Kategorie Künstler auf die Liste gesetzt.