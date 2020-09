Südkorea schickt Gebeine von 117 chinesischen Kriegsgefallenen heim

Photo : YONHAP News

Südkorea wird die sterblichen Überreste von 117 im Koreakrieg gefallenen chinesischen Soldaten heimschicken.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte mit, dass am Sonntag am Flughafen Incheon die siebte Überführung der Gebeine chinesischer Soldaten gefeiert werde.Überführt werden die Gebeine von 117 chinesischen Kriegsgefallenen und 1.368 Gegenstände, die das Verteidigungsministerium im Zeitraum von März bis Dezember 2019 geborgen hatte. Dazu zählen die Gebeine von 103 Gefallenen, die in der Umgebung des Hügels Hwasalmeori in der demilitarisierten Zone (DMZ) geborgen wurden.Das Ressort führte die zugenommene Zahl der Gebeine darauf zurück, dass gemäß der innerkoreanischen Militärübereinkunft von 2018 seit letztem Jahr Bergungsarbeiten in der DMZ stattfanden.Südkorea hatte im Jahr 2014 China die sterblichen Überreste von 437 Gefallenen überreicht. Seitdem erfolgte jedes Jahr eine Rückführung, letztes Jahr wurden die Gebeine von zehn Gefallenen heimgeschickt.