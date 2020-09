Politik Leitender Diplomat besucht Singapur und Indonesien

Der stellvertretende Außenminister Kim Gunn reist diese Woche zu Besuchen nach Singapur und Indonsien.



Das Außenministerium teilte mit, dass Kim vom 24. bis 29. September Singapur und Indonesien besuchen werde.



Es ist das erste Mal nach der Ausbreitung von Covid-19, dass ein Beamter des Außenministeriums zu Besuchen in zwei Länder reist.



Das Außenministerium schickte in letzter Zeit häufiger Beamte ins Ausland. Außenministerin Kang Kyung-wha besuchte jüngst Vietnam, ihr Stellvertreter Choi Jong-kun reiste zu einem Vizeministertreffen in die USA.



Kim wird mit seinen Kollegen in beiden Ländern über die Neue Südpolitik Südkoreas und die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN sprechen. Er wird auch den Stand des vereinfachten Einreiseverfahrens für koreanische Geschäftsleute unter die Lupe nehmen und sich mit dort tätigen koreanischen Unternehmern treffen, um ihren Schwierigkeiten Gehör zu schenken.