Photo : YONHAP News

Schnäppchenjäger haben der koreanischen Börse heute ins Plus verholfen.Der Kospi beendete den Handel 0,03 Prozent höher bei 2.333,24 Zählern.Der Kospi sei stark in den Handel gestartet, nachdem die US-Börsen im Plus geschlossen hatten, doch seien die Anleger mit dem "Battery Day" bei Tesla enttäuscht gewesen, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Das Unternehmen hatte die Erwartungen an eine neue Akku-Technologie gedämpft.