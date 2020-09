Prognose: Laubfärbung am Berg Jiri erreicht am 12. Oktober ihren Höhepunkt

Photo : YONHAP News

Die Laubfärbung wird am 12. Oktober am Berg Jiri als erstem unter den großen Bergen in Korea den Höhepunkt erreichen.Eine entsprechende Prognosekarte legte das Nationale Arboretum der Forstbehörde Korea Forest Service am Mittwoch vor.Weltweit erstmals mit einem KI (Künstliche Intelligenz)-Simulationsmodell wurde der Zeitpunkt der Laubfärbung an 19 Bergen des Landes prognostiziert.Laut dem Ergebnis wird die Laubfärbung am Berg Seorak am 17. Oktober den Höhepunkt erreichen, am Berg Gyeryong am 20. Oktober. Am Berg Halla wird am 22. Oktober und am Berg Naejang am 26. Oktober der Höhepunkt erreicht.Am Sanghwangbong auf der südlichen Insel Wando wird die Laubfärbung am 30. Oktober, damit am spätesten, ihren Zenit erreichen.Bei der Erstellung von Prognosekarten für die Laubfärbung im In- und Ausland wurde bisher der Schwerpunkt in den meisten Fällen auf Beobachtungsdaten in Stadtgebieten gelegt, indem Ergänzungen mit Satellitendaten vorgenommen wurden.