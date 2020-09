Regierung baut landesweit öffentliche Wi-Fi-Netze auf

Photo : YONHAP News

Die Regierung baut ein kostenloses Wi-Fi an öffentlichen Orten auf, um überall im Land eine kostenlose Datennutzung zu ermöglichen.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT will bis Jahresende 18.000 Access Points (AP), drahtlose Zugangsgeräte, an landesweit 5.848 Orten durch Geräte des Wi-Fi 6, des neuesten Wi-Fi-Standards, ersetzen. Wie das Ressort am Donnerstag bekannt gab, sei der Austausch zuerst auf einem Markt in Seoul erfolgt.Bis 2022 werden zusätzlich an 41.000 Orten öffentliche Wi-Fi-Zugänge geschaffen. Es ist auch geplant, bis Oktober dieses Jahres 5.100 Busse für den städtischen Nahverkehr mit kostenlosem Wi-Fi auszustatten.Wissenschaftsminister Choi Ki-young sagte, dass das Ressort bis 2022 an 41.000 öffentlichen Orten und bis zum ersten Halbjahr nächsten Jahres in 196.000 Klassenzimmern kostenloses Wi-Fi aufbauen werde. Mit einem integrierten Kontrollzentrum für öffentliches Wi-Fi werde das Qualitätsmanagement verbessert.