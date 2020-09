Präsident Moon nennt Tötung eines südkoreanischen Beamten durch Nordkorea schockierend

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Tötung eines südkoreanischen Beamten durch Nordkorea als schockierend und sehr bedauerlich bezeichnet.Dies könne aus keinem Grund gerechtfertigt werden, sagte Moons Sprecher Kang Min-seok am Donnerstag. Zuvor hatten ihm Chefsekretär Noh Young-min und der nationale Sicherheitsberater Suh Hoon über die Lage berichtet.Moon habe von den nordkoreanischen Behörden verantwortungsvolle Gegenmaßnahmen gefordert.Auch sollten die südkoreanischen Streitkräfte ihre Alarmbereitschaft erhöhen und in vollem Umfang auf den Schutz des Lebens und der öffentlichen Sicherheit vorbereitet sein.Ein Beamter des Ministeriums für Ozeane und Fischerei war am Montag in nordkoreanischem Gewässer gesichtet worden. Am nächsten Tag sei er von der Besatzung eines nordkoreanischen Patrouillenboots erschossen worden.Anschließend soll Nordkorea den Leichnam verbrannt haben.Die Nachricht über den Tod des Beamten traf einen Tag nach Moons Videobotschaft für die Generaldebatte der UN-Vollversammlung ein. Südkoreas Präsident hatte in seiner Rede eine Erklärung des Kriegsendes gefordert, um wieder Gespräche zwischen beiden Koreas sowie Nordkorea und den USA in Gang zu bringen.