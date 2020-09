US-Organisation veurteilt Tötung eines südkoreanischen Beamten durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Eine US-amerikanische Nichtregierungsorganisation hat die Tötung eines südkoreanischen Beamten durch Nordkorea im Westmeer unter dem Vorwand der Covid-19-Prävention verurteilt.Es gebe keinen anderen Staat, der grausam ein unschuldiges Leben genommen und die Leiche verbrannt habe, um die Einschleppung von Covid-19 zu verhindern, kritisierte das Komitee für Menschenrechte in Nordkorea (HRNK) in einer Stellungnahme am Donnerstag (Ortszeit).Die Menschenrechte Nordkoreas seien nicht nur eine nordkoreanische Angelegenheit. Ohne Menschenrechte gebe es keinen Frieden, betonte die Organisation.