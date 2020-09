Nordkorea äußerte sich bisher nicht über Tötung eines südkoreanischen Beamten

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat über die Tötung eines südkoreanischen Beamten im Westmeer in dieser Woche und die Verbrennung der Leiche geschwiegen.Nordkoreas Staatsmedien wie die Nachrichtenagentur KCNA und die Zeitung „Rodong Sinmun“ sowie Propagandamedien verloren am Freitag kein Wort über den Vorfall.Eine Reaktion blieb aus, obwohl das südkoreanische Präsidialamt am Donnerstag wegen des Vorfalls Nordkorea scharf anprangerte und die Bestrafung der Verantwortlichen forderte.Diese Haltung Nordkoreas unterscheidet sich gänzlich von dessen Vorgehen nach dem Tod einer südkoreanischen Touristin am nordkoreanischen Berg Geumgang im Juli 2008. Damals hatte ein Sprecher der für die Geumgang-Touren zuständigen Behörde am darauf folgenden Tag eine Stellungnahme abgegeben und mitgeteilt, dass eine südkoreanische Touristin durch Schüsse nordkoreanischer Soldaten zu Tode gekommen sei. Das halte man für bedauerlich. Auch ein Sprecher der in der Zone stationierten Truppeneinheit hatte sich im August zu dem Vorfall geäußert.Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass Nordkorea doch noch auf irgendeine Weise zur Erschießung des Beamten Stellung nehmen wird, weil die südkoreanische Regierung den Vorgang scharf verurteilt und Nordkoreas Verantwortung betont.