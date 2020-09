Son Heung-min mit einem Tor und zwei Vorlagen in Qualifikationsspiel für Europa League

Photo : KBS News

Son Heung-min hat im Spiel von Tottenham Hotspur in der dritten Runde der Qualifikation zur UEFA Europa League ein Tor erzielt.Im Spiel gegen KF Shkendija in Nordmazedonien am Donnerstag (Ortszeit) traf Son in der 70. Minute zur 2:1-Führung seines Vereins. Er gab auch zwei Vorlagen.Das Portal Whoscored gab dem südkoreanischen Nationalspieler 9,4 Punkte, damit die beste Note der Spieler beider Teams.Tottenham siegte mit 3:1. Der Verein trifft in den Playoffs am 1. Oktober auf Maccabi Haifa aus Israel.