Politik Vergnügungseinrichtungen in der Hauptstadtregion bleiben weitere Woche geschlossen

Auch während der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok werden diese nicht öffnen dürfen, damit einer Ausbreitung von Covid-19 besser vorgebeugt werden könne.



Das kündigte Ministerpräsident Chung Sye-kyun heute zum Auftakt einer Sitzung zu Corona-Schutzmaßnahmen an den am Mittwoch beginnenden Feiertagen an.



In der Hauptstadtregion würden strengere Vorschriften für Restaurants, Freizeitparks und Kinos gelten. Denn diese würden an den Feiertagen voraussichtlich stark besucht sein.



Der Premier bat die Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe bei der Einhaltung der Schutzmaßnahmen, damit die Feiertage sicher und ohne Anstieg der Infektionszahlen verbracht werden können.