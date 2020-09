Zahl lokaler Corona-Neuinfektionen fällt unter 100

Photo : YONHAP News

Die Zahl der lokalen Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist wieder unter 100 gefallen.Die meisten lokalen Ansteckungsfälle wurden in der Hauptstadtregion gemeldet.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 114 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Bisher seien insgesamt 23.455 Covid-19-Patienten in Südkorea erfasst worden.95 Fälle würden auf Übertragungen im Inland zurückgeführt, während 19 Infizierte aus dem Ausland eingereist seien, hieß es.Am Donnerstag wurden 146 weitere Patienten genesen aus der Quarantäne entlassen. Derzeit werden 2.082 Infizierte isoliert medizinisch versorgt.Die Zahl der Todesfälle, die in Verbindung mit Covid-19 stehen, stieg um zwei auf 395 an.