Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Freitag im Plus geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,27 Prozent auf 2.278,79 Zähler.Grund für die verbesserte Stimmung war die Hoffnung auf ein neues Konjunkturpaket in den USA.Am Vortag hatte der Kospi noch 2,59 Prozent verloren.Die Nachrichten über Pläne für ein neues Konjunkturprogramm in den USA hätten die Anlegerlaune beflügelt, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.