Chinas Außenminister besucht voraussichtlich im Oktober Südkorea

Der chinesische Außenminister Wang Yi wird voraussichtlich im kommenden Monat Südkorea besuchen.Wie KBS aus hiesigen diplomatischen Kreisen erfuhr, würden mit China Gespräche zur Vorbereitung eines Besuchs im Oktober geführt.Termin und Format stünden aber noch nicht fest.Es wäre Wangs erste Visite in Südkorea seit Dezember. Damals war er erstmals nach über vier Jahren nach Südkorea gereist. Grund für die lange Pause war der Streit zwischen beiden Ländern über die Stationierung von Raketen des US-amerikanischen Abwehrsystems THAAD in Südkorea.Wang wolle auch Japan besuchen, wo vor kurzem Yoshihide Suga als neuer Premierminister vereidigt worden war.Unterdessen wird US-Außenminister Mike Pompeo wahrscheinlich am 7. Oktober Südkorea besuchen.