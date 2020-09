Innerkoreanisches Nordkorea warnt Südkorea vor Verletzung der Seegrenze

Nordkorea hat Südkorea davor gewarnt, während der Suche nach der Leiche eines in nordkoreanischem Gewässer getöteten Südkoreaners die innerkoreanische Seegrenze zu verletzen.



Die Warnung äußerte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag, noch bevor Südkorea eine gemeinsame Untersuchung zu dem Vorfall verlangte. Ein südkoreanischer Fischereibeamter wurde letzte Woche von nordkoreanischen Soldaten erschossen, nachdem er nahe der Grenze im Westmeer in nordkoreanisches Gewässer abgetrieben war.



In dem ersten offiziellen Bericht über den Fall sprach KCNA von einem unangenehmen Ereignis, das nicht geschehen sollte. Der Norden habe den Süden über den gesamten Vorgang des Falls informiert. Nötige Sicherheitsmaßnahmen seien ergänzt worden, damit es nicht wieder zur Beschädigung der Vertrauensbeziehungen zwischen Süd- und Nordkorea komme, hieß es.



KCNA kritisierte jedoch anschließend, dass Südkorea seit Freitag für eine vermutliche Suchaktion viele Kriegsschiffe und andere Schiffe einsetze und dabei in nordkoreanisches Gewässer eindringe. Die Nachrichtenagentur verlangte, die illegale Verletzung der maritimen Demarkationslinie im Westmeer sofort zu unterlassen.



Nordkorea habe seinerseits Suchaktionen organisiert, fügte KCNA hinzu. Man habe sich auch das Verfahren und die Methode ausgedacht, wie die Leiche nach einem Fund Südkorea übergeben werde.