960.000 Fluggäste während der Chuseok-Feiertage erwartet

Photo : YONHAP News

Während der anstehenden Feiertage zum Erntedankfest Chuseok werden weniger Fluggäste als letztes Jahr erwartet.Der Flughafenbetreiber KAC erwartete am Sonntag, dass die Zahl der Passagiere während der Chuseok-Feiertage an den einheimischen Flughäfen ausschließlich des Flughafens Incheon rund 75 Prozent des letztjährigen Niveaus erreichen werde.Während der letztjährigen Chuseok-Feiertage gab es eine Million und 285.000 Passagiere. Nach Einschätzung von KAC wird die diesjährige Zahl bei 963.000 liegen.Die Zahl der Fluggäste ging im Frühling drastisch zurück, als sich Covid-19 unter anderem in Daegu schnell ausbreitete. Die Zahl, den Flughafen Incheon ausgenommen, hat sich verglichen mit dem Vorjahreszeitraum mehr als halbiert und lag bei 2,85 Millionen im März und bei knapp 2,52 Millionen im April.Die Regierung geht davon aus, dass die Mittwoch beginnenden Chuseok-Feiertage einen Wendepunkt dafür markieren würden, ob sich die Corona-Epidemie im Land weiter ausbreiten wird.