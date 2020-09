Hyundai exportiert Wasserstofffahrzeuge nach Saudi-Arabien

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor hat mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Elektrofahrzeuge nach Saudi-Arabien, dem weltgrößten Ölförderland, exportiert.Der koreanische Automobilhersteller teilte am Montag mit, zwei Wasserstoff-Brennstoffzellenautos des Modells Nexo und zwei Brennstoffzellenbusse des Modells Elec City am Sonntag im Hafen von Ulsan nach Saudi-Arabien verschifft zu haben.Die Fahrzeuge werden an Saudi Aramco, einen globalen Energie- und Chemiekonzern Saudi-Arabiens, geliefert.Hyundai Motor und Saudi Aramco hatten im Juni letzten Jahres eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der gemeinsame Bemühungen um die Verbreitung von Wasserstoffautos in Saudi-Arabien vereinbart wurden.Hyundai will anlässlich der Lieferung seine Technologie für Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge bekannt machen und den nahöstlichen Markt für umweltfreundliche Autos ins Visier nehmen.